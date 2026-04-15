RIZAPグループは、連結子会社であるRIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」において、「1年間で世界最多となる1,020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定されたことを発表した。

ギネス世界記録に認定された背景には、建設業界の常識を覆す店舗開発スキームの確立がある。同社は、急速な事業拡大の過程で直面した「資材の高騰」「深刻な人手不足」「複雑な多重下請構造」といった課題に対応するため、従来の建設プロセスを見直してきた。

その中心となるのが、自社で製造から施工までを一貫して管理する「ネットワーク型SPAモデル」だ。

ネットワーク型SPAモデル

このモデルでは、「3つの直」（工場との直接取引、職人の内製化、直接分離発注）を通じて中間コストの削減と施工効率の向上を図っている。これにより、一般的な施工と比較してコストを約25～30%削減し、工期も約2倍に短縮できるという。

この独自の施工モデルは、店舗拡大を急ぐ事業会社からの出店支援の相談をきっかけに外部展開が始まった。選定コンペとして2店舗の施工を行った結果、品質・コスト・スピードの面で評価され、正式に案件を受注。すでに外部企業向けの施工実績として、半年間で186件の受注を達成している。

外部の施行実績

RIZAPは、この取り組みを建設業界全体が抱える「2040年問題（深刻な労働力不足）」への解決策の一つとして位置づける。グループ全体でのAI活用による業務効率化とあわせ、最大500人規模の人材を建設分野へリスキリングする計画も進めている。

また、職人の働き方を「健康・快活・給与アップ」からなる「新3K」と再定義し、待遇改善を通じて人材確保を図る考え。出店ノウハウを活用した施工ビジネスを通じ、建設業界への展開を進めていく。