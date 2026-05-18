平塚市・富士見町。大きな道路が交わる追分交差点の通り沿いに、赤い外壁がひときわ目を引く「ケムリ食堂」があります。

古材やトタンを組み合わせた外観、木製の扉、植木鉢、手書きの黒板。 商店と住宅が混在するエリアの中で、どこか温かく、親しみのある佇まいを見せています。

外壁に掲げられた「ケムリ食堂 est.2010」の看板は、キッチンカーから始まった店の歴史を静かに物語っています。

札幌旅行の衝撃からキッチンカー、紅谷町、そして富士見町へ

ケムリ食堂の原点は、店主と奥さまが訪れた札幌旅行。 初めて食べたスープカレーに「なんだこれ、面白い！」と衝撃を受け、1泊2日で10杯以上を食べ歩いたほど夢中になったといいます。

スープカレーとの出会いに加えて、奥さまの 「キッチンカーって楽しそうじゃない？」という一言をきっかけに、勢いのままキッチンカーを製作。茅ヶ崎を中心に営業を始めました。

当初は「キッチンカーで全国をまわりたい」という夢もありましたが、保健所の許可や仕込み場の制約から断念。それでも現在もイベントや平塚・茅ヶ崎の決まった場所に不定期で出店し、地域に根づいた存在になっています。

その後、平塚・紅谷町で店舗営業、2023年に紅谷町から移転。物件探しは湘南エリアの中古物件を中心に進めていたものの、出物の少なさや価格の高騰で難航。

そんな中、不動産業の先輩との縁で現在の土地に出会い、1から店舗を作る形を選んだといいます。

また、紅谷町での営業当時は「ケムリカレー」としてスープカレーを提供していました。しかし、店主の心に「カレー以外の料理にも挑戦したい」という思いが芽生え、麻婆豆腐やカオマンガイなど、スパイスを軸にした限定メニューにも取り組むように。

その流れから、富士見町移転をきっかけにより料理の幅を広げるため、店名を「ケムリ食堂」へと変更しました。札幌での衝撃、キッチンカーの経験、紅谷町での挑戦を経て、富士見町で“食堂”としての新しい形にたどり着いた——。10年以上続く物語が、今のケムリ食堂を作っています。

ご夫婦のセンスが息づく、温かな店内

店内は、木の温もりとスパイスの香りが心地よく混ざり合う空間。カウンターにはオレンジ色の丸椅子が並び、棚には器やスパイス瓶が並びます。

内装はご夫婦が時間をかけて作り上げたもので、素材選びから仕上げまで丁寧に手を入れた“暮らしの延長線上にある食堂”という雰囲気が漂います。

壁の漆喰にはターメリックを混ぜ込んでおり、店主いわく「面白いかなと思ってやってみたんです」という遊び心から生まれたアイデア。時間とともに色味が落ち着き、店の空気に自然と馴染んでいます。

彩り野菜とチキンが主役の一杯。ケムリ食堂のスープカレーを味わう

今回いただいたのは、黒板メニューで人気の鶏野菜スープカレー（1,650円・税込）とラッシー（440円・税込）。

鶏野菜スープカレーは大ぶりのチキンレッグに、かぼちゃ・ブロッコリー・にんじん・ピーマン・ナス・ベビーコーン・レンコン・きのこ類など、彩り豊かな野菜がたっぷりと盛り込まれた一皿です。

丸鶏と野菜を8時間煮込んだスープは、さらりとした口当たりながら、16種類のスパイスが複雑に重なり、食べ進めるほどに香りが広がります。辛さは1〜10まで無料で選べ、今回はマイルドな“2”を選択。スパイスの香りと辛さのバランスがよく、野菜の甘みも感じられる心地よい辛さでした。

雑穀米のプレートには、

レモンガーリックチップ玉ねぎのアチャール（日替わり）ブロッコリーの芯のアチャール（日替わり）

が添えられ、味の変化を楽しめる構成になっています。

アチャールはインドの“漬物”のような存在で、酸味とスパイス感がスープカレーの旨味を引き立ててくれます。

合わせていただいたラッシーは、ほどよい酸味と甘さで、スパイスの余韻を優しく包み込んでくれる一杯。食後のクールダウンにもぴったりです。

富士見町で“帰ってきてひといき、気軽に寄れる店”を

移転後も変わらず訪れる常連客に加え、 富士見町の住民も新たに足を運ぶようになりました。

店主は「仕事やお出掛けから帰ってきて、ちょっと飲める場所が少ない」と感じていたことから、ワイワイできる空間を作りたいという思いもあったそうです。コロナで一度は諦めた“夜の営業”も、今後はお酒を楽しめる場として企画していきたいとのこと。

ケムリ食堂は、スープカレーを中心にしながら、夫婦の暮らしと創作がそのまま形になった“生活と料理が混ざり合う食堂”。

札幌での衝撃、キッチンカーの夢、紅谷町での営業、 そして富士見町での新しいスタイル。10年以上続く物語の先に、今日の一杯があります。

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