ロッテ、ソトの一発などで逆転し3-1リード
3回にオリックス・太田椋のソロHRで先制を許したが、6回裏にN・ソトの3ランHRで一挙3点を奪い逆転。6回終了時点でロッテが3-1とリードしている。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(二)小川 龍成 3(右)西川 史礁 4(左)山口 航輝 5(捕)佐藤 都志也 6(一)池田 来翔 7(指)Ｎ・ソト 8(三)寺地 隆成 9(遊)友杉 篤輝 10(投)廣池 康志郎
オリックス: 1(中)中川 圭太 2(左)西川 龍馬 3(右)来田 涼斗 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(三)宗 佑磨 8(捕)若月 健矢 9(一)平沼 翔太 10(投)曽谷 龍平
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|41
|25
|16
|0
|.610
|-
|2
|阪神
|40
|23
|16
|1
|.590
|1
|3
|巨人
|40
|22
|18
|0
|.550
|2
|4
|DeNA
|40
|19
|19
|2
|.500
|4
|5
|広島
|37
|13
|22
|2
|.371
|9
|6
|中日
|40
|14
|25
|1
|.359
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|40
|23
|17
|0
|.575
|-
|2
|西武
|42
|23
|18
|1
|.561
|0
|3
|日本ハム
|43
|21
|22
|0
|.488
|3
|4
|ソフトバンク
|39
|19
|20
|0
|.487
|3
|5
|楽天
|40
|18
|21
|1
|.462
|4
|6
|ロッテ
|40
|17
|23
|0
|.425
|6