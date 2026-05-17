ロッテ、ソトの一発などで逆転し3-1リード

3回にオリックス・太田椋のソロHRで先制を許したが、6回裏にN・ソトの3ランHRで一挙3点を奪い逆転。6回終了時点でロッテが3-1とリードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(二)小川　龍成 3(右)西川　史礁 4(左)山口　航輝 5(捕)佐藤　都志也 6(一)池田　来翔 7(指)Ｎ・ソト 8(三)寺地　隆成 9(遊)友杉　篤輝 10(投)廣池　康志郎

オリックス: 1(中)中川　圭太 2(左)西川　龍馬 3(右)来田　涼斗 4(二)太田　椋 5(指)森　友哉 6(遊)紅林　弘太郎 7(三)宗　佑磨 8(捕)若月　健矢 9(一)平沼　翔太 10(投)曽谷　龍平

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6