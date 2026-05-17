投手戦！広島・阪神、6回終了で0対0
雨天中止の可能性も懸念される中、両チームの投手陣が粘り強い投球を披露。広島・阪神ともに得点を奪えないまま、静かな投手戦が続いている。均衡を破る一打が待たれる。
【スタメン】
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(捕)梅野 隆太郎 8(左)福島 圭音 9(投)才木 浩人
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(三)坂倉 将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(左)野間 峻祥 7(捕)持丸 泰輝 8(右)二俣 翔一 9(投)岡本 駿
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|41
|25
|16
|0
|.610
|-
|2
|阪神
|40
|23
|16
|1
|.590
|1
|3
|巨人
|40
|22
|18
|0
|.550
|2
|4
|DeNA
|40
|19
|19
|2
|.500
|4
|5
|広島
|37
|13
|22
|2
|.371
|9
|6
|中日
|40
|14
|25
|1
|.359
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|40
|23
|17
|0
|.575
|-
|2
|西武
|42
|23
|18
|1
|.561
|0
|3
|日本ハム
|43
|21
|22
|0
|.488
|3
|4
|ソフトバンク
|39
|19
|20
|0
|.487
|3
|5
|楽天
|40
|18
|21
|1
|.462
|4
|6
|ロッテ
|40
|17
|23
|0
|.425
|6