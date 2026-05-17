投手戦！広島・阪神、6回終了で0対0

雨天中止の可能性も懸念される中、両チームの投手陣が粘り強い投球を披露。広島・阪神ともに得点を奪えないまま、静かな投手戦が続いている。均衡を破る一打が待たれる。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(捕)梅野　隆太郎 8(左)福島　圭音 9(投)才木　浩人

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(三)坂倉　将吾 5(一)Ｅ・モンテロ 6(左)野間　峻祥 7(捕)持丸　泰輝 8(右)二俣　翔一 9(投)岡本　駿

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6