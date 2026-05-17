ヤクルト、中日に4点リードで後半戦へ

ヤクルトは2回に先制、4回には長岡・古賀の活躍で4点を追加しリードを広げた。中日も4回裏に村松のタイムリーで1点を返したが、5回以降は両チームとも得点が入らず、ヤクルトが5-1と4点リードで6回を終えた。

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