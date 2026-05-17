オリックス、太田HRで1点リード

3回表、オリックスの太田がソロホームランを放ち、1点を先制した。ロッテは後続を断たれ、得点が入らないまま序盤を終えた。オリックスが1-0とリードして中盤へ進む。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)髙部 2(二)小川 3(右)西川 4(左)山口 5(捕)佐藤 6(一)池田 7(指)ソト 8(三)寺地 9(遊)友杉 10(投)廣池

オリックス: 1(中)中川 2(左)西川 3(右)来田 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(三)宗 8(捕)若月 9(一)平沼 10(投)曽谷

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