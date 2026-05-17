ソフトバンク、1点リードで後半戦へ

ソフトバンクは1回表に栗原の2点本塁打で先制。楽天は5回裏、平良のソロ本塁打で1点を返したが、ソフトバンクが2-1とリードを保ったまま6回を終えた。激しい投手戦が続いている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(二)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(指)浅村　栄斗 5(一)渡邊　佳明 6(捕)太田　光 7(三)平良　竜哉 8(遊)村林　一輝 9(左)中島　大輔 10(投)藤井　聖

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(二)牧原　大成 3(左)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(指)山川　穂高 6(右)山本　恵大 7(捕)山本　祐大 8(中)周東　佑京 9(遊)庄子　雄大 10(投)前田　悠伍

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6