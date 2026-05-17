ソフトバンク、1点リードで後半戦へ
ソフトバンクは1回表に栗原の2点本塁打で先制。楽天は5回裏、平良のソロ本塁打で1点を返したが、ソフトバンクが2-1とリードを保ったまま6回を終えた。激しい投手戦が続いている。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(二)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(指)浅村 栄斗 5(一)渡邊 佳明 6(捕)太田 光 7(三)平良 竜哉 8(遊)村林 一輝 9(左)中島 大輔 10(投)藤井 聖
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(二)牧原 大成 3(左)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(指)山川 穂高 6(右)山本 恵大 7(捕)山本 祐大 8(中)周東 佑京 9(遊)庄子 雄大 10(投)前田 悠伍
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|41
|25
|16
|0
|.610
|-
|2
|阪神
|40
|23
|16
|1
|.590
|1
|3
|巨人
|40
|22
|18
|0
|.550
|2
|4
|DeNA
|40
|19
|19
|2
|.500
|4
|5
|広島
|37
|13
|22
|2
|.371
|9
|6
|中日
|40
|14
|25
|1
|.359
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|40
|23
|17
|0
|.575
|-
|2
|西武
|42
|23
|18
|1
|.561
|0
|3
|日本ハム
|43
|21
|22
|0
|.488
|3
|4
|ソフトバンク
|39
|19
|20
|0
|.487
|3
|5
|楽天
|40
|18
|21
|1
|.462
|4
|6
|ロッテ
|40
|17
|23
|0
|.425
|6