DeNAと巨人が3-3で同点、接戦続く
DeNAは1回に先制、3回には筒香の2点適時打で2点を追加し3-1とするも、巨人も3回裏に追いつき3-3。4回以降は両チーム無得点で、6回終了時点で試合は振り出しに戻った。
【スタメン】
巨人: 1(右)平山 功太 2(遊)泉口 友汰 3(二)吉川 尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(左)Ｔ・キャベッジ 7(中)佐々木 俊輔 8(三)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー
ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(右)度会 隆輝 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(左)佐野 恵太 6(中)蝦名 達夫 7(遊)京田 陽太 8(捕)松尾 汐恩 9(投)篠木 健太郎
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7