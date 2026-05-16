DeNAと巨人が3-3で同点、接戦続く

DeNAは1回に先制、3回には筒香の2点適時打で2点を追加し3-1とするも、巨人も3回裏に追いつき3-3。4回以降は両チーム無得点で、6回終了時点で試合は振り出しに戻った。

【スタメン】

巨人: 1(右)平山 功太 2(遊)泉口 友汰 3(二)吉川 尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(左)Ｔ・キャベッジ 7(中)佐々木 俊輔 8(三)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(右)度会 隆輝 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(左)佐野 恵太 6(中)蝦名 達夫 7(遊)京田 陽太 8(捕)松尾 汐恩 9(投)篠木 健太郎

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