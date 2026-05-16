DeNAと巨人が3-3で同点、接戦続く

DeNAは1回に先制、3回には筒香の2点適時打で2点を追加し3-1とするも、巨人も3回裏に追いつき3-3。4回以降は両チーム無得点で、6回終了時点で試合は振り出しに戻った。

【スタメン】

巨人: 1(右)平山　功太 2(遊)泉口　友汰 3(二)吉川　尚輝 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(左)Ｔ・キャベッジ 7(中)佐々木　俊輔 8(三)浦田　俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

ＤｅＮＡ: 1(二)三森　大貴 2(右)度会　隆輝 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(左)佐野　恵太 6(中)蝦名　達夫 7(遊)京田　陽太 8(捕)松尾　汐恩 9(投)篠木　健太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7