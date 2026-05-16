巨人がＤｅＮＡに競り勝ち4連勝

先発投手：巨人はＦ・ウィットリーが5回3失点の好投（7安打5奪三振）、ＤｅＮＡの篠木健太郎は5回3失点 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが1点を先制 2回裏：巨人が1点を返し同点 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加しリード 注目選手：巨人の浦田俊輔が3安打の活躍、ＤｅＮＡの筒香嘉智が1本塁打、2打点の活躍、ＤｅＮＡの度会隆輝が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7