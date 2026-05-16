ロッテ、オリックスに2-0で完封勝利

先発投手：ロッテは田中晴也が5回0失点の好投（5安打7奪三振）、オリックスの田嶋大樹は5回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 6回裏：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの佐藤都志也が2打点の活躍。

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