ロッテ、6回裏に佐藤都志也の2点適時打でリード

オリックス先攻の試合は、6回を終えてロッテが2-0でリード。6回裏、ロッテは佐藤都志也のタイムリーで2点を奪い、均衡を破る展開となった。オリックスはここまで無得点に抑えられている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(二)小川　龍成 3(右)西川　史礁 4(指)山口　航輝 5(捕)佐藤　都志也 6(一)池田　来翔 7(左)井上　広大 8(三)寺地　隆成 9(遊)友杉　篤輝 10(投)田中　晴也

オリックス: 1(右)中川　圭太 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(二)太田　椋 6(指)森　友哉 7(遊)紅林　弘太郎 8(三)宗　佑磨 9(捕)若月　健矢 10(投)田嶋　大樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7