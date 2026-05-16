ロッテ、6回裏に佐藤都志也の2点適時打でリード
オリックス先攻の試合は、6回を終えてロッテが2-0でリード。6回裏、ロッテは佐藤都志也のタイムリーで2点を奪い、均衡を破る展開となった。オリックスはここまで無得点に抑えられている。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(二)小川 龍成 3(右)西川 史礁 4(指)山口 航輝 5(捕)佐藤 都志也 6(一)池田 来翔 7(左)井上 広大 8(三)寺地 隆成 9(遊)友杉 篤輝 10(投)田中 晴也
オリックス: 1(右)中川 圭太 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(二)太田 椋 6(指)森 友哉 7(遊)紅林 弘太郎 8(三)宗 佑磨 9(捕)若月 健矢 10(投)田嶋 大樹
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7