日本ハム、西武に1点差で辛勝

先発投手：日本ハムは加藤貴之が5回4失点の好投（4安打2奪三振）、西武の佐藤爽は4回2/3回4失点 得点経過： 1回裏：日本ハムが3点を追加 2回表：西武が1点を追加 3回表：西武が2点を追加 注目選手：日本ハムのF・レイエスが1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムの野村佑希が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの万波中正が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7