日本ハム、西武に1点差で辛勝
先発投手：日本ハムは加藤貴之が5回4失点の好投（4安打2奪三振）、西武の佐藤爽は4回2/3回4失点 得点経過： 1回裏：日本ハムが3点を追加 2回表：西武が1点を追加 3回表：西武が2点を追加 注目選手：日本ハムのF・レイエスが1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムの野村佑希が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの万波中正が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7