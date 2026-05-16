ＤｅＮＡと巨人が3回終了時点で同点
1回表にＤｅＮＡが先制するも、2回裏に巨人が追いついた。3回は両チームが打撃戦を繰り広げ、ＤｅＮＡが2点、巨人も2点を追加。3回終了時点で3-3の同点、試合は中盤へ向かう。ＤｅＮＡは筒香、巨人は大城・キャベッジに打点がついた。
【スタメン】
巨人: 1(右)平山 2(遊)泉口 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(左)キャベッジ 7(中)佐々木 8(三)浦田 9(投)ウィットリー
ＤｅＮＡ: 1(二)三森 2(右)度会 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(左)佐野 6(中)蝦名 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)篠木
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7