ＤｅＮＡと巨人が3回終了時点で同点

1回表にＤｅＮＡが先制するも、2回裏に巨人が追いついた。3回は両チームが打撃戦を繰り広げ、ＤｅＮＡが2点、巨人も2点を追加。3回終了時点で3-3の同点、試合は中盤へ向かう。ＤｅＮＡは筒香、巨人は大城・キャベッジに打点がついた。

【スタメン】

巨人: 1(右)平山 2(遊)泉口 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(左)キャベッジ 7(中)佐々木 8(三)浦田 9(投)ウィットリー

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 2(右)度会 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(左)佐野 6(中)蝦名 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)篠木

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 40 25 15 0 .625 -
2 阪神 39 22 16 1 .579 2
3 巨人 39 21 18 0 .538 3
4 DeNA 39 19 18 2 .514 4
5 広島 36 13 21 2 .382 9
6 中日 39 13 25 1 .342 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 39 23 16 0 .590 -
2 西武 41 23 17 1 .575 0
3 ソフトバンク 38 19 19 0 .500 3
4 日本ハム 42 20 22 0 .476 4
5 楽天 39 17 21 1 .447 5
6 ロッテ 39 16 23 0 .410 7