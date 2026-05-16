巨人 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-巨人4勝（5/15 ＤｅＮＡ0-2巨人 (巨人)、4/26 巨人4-1ＤｅＮＡ (巨人)、4/25 巨人7-2ＤｅＮＡ (巨人)、4/24 巨人1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/5 ＤｅＮＡ2-3巨人 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|40
|25
|15
|0
|.625
|-
|2
|阪神
|39
|22
|16
|1
|.579
|2
|3
|巨人
|39
|21
|18
|0
|.538
|3
|4
|DeNA
|39
|19
|18
|2
|.514
|4
|5
|広島
|36
|13
|21
|2
|.382
|9
|6
|中日
|39
|13
|25
|1
|.342
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|39
|23
|16
|0
|.590
|-
|2
|西武
|41
|23
|17
|1
|.575
|0
|3
|ソフトバンク
|38
|19
|19
|0
|.500
|3
|4
|日本ハム
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|楽天
|39
|17
|21
|1
|.447
|5
|6
|ロッテ
|39
|16
|23
|0
|.410
|7