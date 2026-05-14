楽天、3回終了時点で3点リード

3回を終え、楽天がオリックスを3対0でリード。楽天は1回裏に1点を先制、3回裏には2点を追加してリードを広げた。オリックスは楽天の投手陣を攻略できず、序盤を無得点で終えている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(一)浅村 5(三)渡邊佳 6(捕)太田 7(指)YG安田 8(遊)村林 9(左)中島 10(投)ウレーニャ

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(指)西川 4(二)太田 5(捕)森友 6(左)来田 7(一)シーモア 8(右)麦谷 9(遊)野口 10(投)ジェリー

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