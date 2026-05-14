楽天、3回終了時点で3点リード
3回を終え、楽天がオリックスを3対0でリード。楽天は1回裏に1点を先制、3回裏には2点を追加してリードを広げた。オリックスは楽天の投手陣を攻略できず、序盤を無得点で終えている。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 2(二)黒川 3(中)辰己 4(一)浅村 5(三)渡邊佳 6(捕)太田 7(指)YG安田 8(遊)村林 9(左)中島 10(投)ウレーニャ
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(指)西川 4(二)太田 5(捕)森友 6(左)来田 7(一)シーモア 8(右)麦谷 9(遊)野口 10(投)ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
|0
|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9