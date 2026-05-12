「五月病」という言葉があるように、GWを満喫した人ほど、休み明けに仕事モードへ切り替えるのが難しくなることもあるのではないだろうか。

今回は、マイナビニュース会員400人を対象に2026年5月8日に実施した、GW明けの不調に関するアンケートの結果を紹介する。

運動などの生活習慣の改善

一番多く寄せられた対処法が、GWで乱れた生活習慣の改善だった。朝の習慣や食事、運動量などを調整する声が上がった。

夜のスマホ、PCの使用を減らして疲労回復を図っています(60代/男性/静岡県/その他・専業主婦等)



やや食生活が乱れたので、胃腸に良い食事を心がけている(60代/男性/千葉県/その他・専業主婦等)



朝の太陽光を浴びる(50代/女性/愛知県/その他・専業主婦等)



散歩してリラックスした(40代/男性/東京都/専門職関連)



一駅手前で下車して、歩いています(50代/男性/栃木県/営業関連)



生活習慣を以前の状態に戻す(30代/男性/石川県/IT関連技術職)



筋トレで忘れる(40代/男性/埼玉県/その他・専業主婦等)



お酒をひかえた(40代/男性/大分県/その他・専業主婦等)

業務を自分ができる範囲で調整する

出社時間や仕事のペース配分、頑張りすぎないことなど、自分が調整できる範囲内で業務を調整し、徐々に普段の生活を取り戻している人も。

フレックスタイムを使って勤務時間を調整した(60代/男性/岐阜県/メカトロ関連技術職)



とにかく頑張ってギアを上げすぎない(60代/男性/山形県/営業関連)



今の体調に合わせた仕事配分をして、少し休みながら普段のペースに戻そうと考えています(60代/男性/神奈川県/建築・土木関連技術職)



ゴールデンウイーク明けの初日は早めに出社して面倒そうな仕事を先に処理する、内容を細かく区分して優先度をいつもより大事にする、大変な作業を先手で行っておく(30代/男性/佐賀県/IT関連技術職)

リフレッシュ、癒しの時間を作る

職場の味方と気分転換をしたり、職場以外で自分がリラックスできる読書やモーニング、入浴などを取り入れている人の声も寄せられた。

喫茶店でモーニングをする(70代/男性/大阪府/営業関連)



職場の友人と飲みに行く(60代/男性/神奈川県/営業関連）



風呂に長めに入ってリラックスすること(30代/男性/愛知県/販売・サービス関連)



起床したらすぐに窓を開けて新鮮な空気を入れる(50代/女性/神奈川県/その他・専業主婦等)



いつも以上に深呼吸や、自分の好きな食事や趣味などの気分転換の時間を設けた(40代/男性/千葉県/公共サービス関連)



とにかく寝る時間を増やすことと、読書して心を落ち着けること(30代/男性/佐賀県/公共サービス関連)

GW明けの仕事はなかなか気が乗らないもの。一方で、今回の調査では、無理に気合いで乗り切ろうとするのではなく、「少しずつ戻す」「自分なりに整える」といった声が多く寄せられた。少しでも仕事を前向きに進めるヒントになれば幸いだ。

GW明けの不調に関するアンケート

調査時期: 2026年5月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート