新天地決定から3ヶ月後…元巨人・オコエ瑠偉が電撃移籍　キンタナロー・タ…















メキシコプロ野球のキンタナロー・タイガースが10日（日本時間11日）、球団の公式Instagramを更新。同リーグのモンテレイ・サルタンズを自由契約となっていたオコエ瑠偉外野手の加入について投稿した。











投稿には「Desde la Tierra del Sol Naciente hasta Quintana Roo, llega Louis Okoye para aportar poder a nuestro line up. （日出ずる国からキンタナローへ。オコエ瑠偉が我々のラインナップにパワーを加えるためにやってくる」と綴られている。



オコエは昨年11月に読売ジャイアンツを自由契約となり、2月11日（日本時間12日）にメキシコプロ野球のモンテレイ・サルタンズと契約。



だが公式戦出場はわずか2試合で、打撃成績は6打数0安打2三振。米マイナーリーグ公式サイトが1日（同2日）、サルタンズがオコエを自由契約としたことを公示していた。



投稿は「Bienvenido a Tigres! （タイガースへようこそ！）」と歓迎の言葉でまとめられ、球団のオコエに対する期待が伝わる。

























【投稿】キンタナロー・タイガース加入！オコエのユニフォーム姿がこちら

Tigres de Quintana Roo(@tigresqr)のInstagramより















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