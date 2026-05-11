「今日はがっつり食べたいけど、健康もちょっと気になる…」

そんな現代人の悩みに、ほっかほっか亭が革新的な答えを出しました！持ち帰り弁当のパイオニアが贈る新定番「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、その名の通り豪華絢爛な一品。これだけでも食欲をそそりますが、なんと今だけ、機能性表示食品「サントリー特水」が1本無料でついてくる、驚きのキャンペーンがスタートします。

おいしいお弁当を心ゆくまで楽しみながら、手軽に健康習慣も取り入れられるこの組み合わせ。私もこのニュースを聞いて、思わず「これは賢い！」と唸ってしまいました。

豪華弁当と健康サポートドリンクの最強タッグ！「贅沢シュウマイスペシャル」キャンペーン

ほっかほっか亭が仕掛ける「がっつり＆ヘルシー」の新常識。まずはその主役である「＼贅沢／シュウマイスペシャル」の魅力から深掘りしていきましょう。

お店で蒸した本格派！「＼贅沢／シュウマイスペシャル」のこだわり

私がまず注目したのは、メインを飾るシュウマイへのこだわりです。国産の豚肉と野菜（玉ねぎ・しょうが）がぎゅっと詰まっており、お店のせいろで一つひとつ丁寧に蒸し上げられています。アツアツふわふわ、ジューシーな肉汁があふれ出す本格シュウマイは、ご飯との相性も抜群です！

そして、このお弁当が「スペシャル」と呼ばれる所以は、シュウマイだけではありません。定番人気の唐揚、タルタルソースが嬉しいポップコーンシュリンプ、ほくほく甘いコロッケ、お子様にも大人気のウインナーと、まさにオールスター級のおかずが勢ぞろい。さらに、リニューアルで加わったカレー風味のシャキシャキカレーキャベツが、箸休めにもぴったりです。これだけ盛りだくさんなら、「満足度120%」というキャッチフレーズにも納得ですね。

お店でふっくらと炊き上げられた国産100%のご飯と一緒に、この豪華なおかずを頬張る幸せ、想像しただけでお腹が鳴りそうです。

がっつり食べても罪悪感なし？「サントリー特水」プレゼント

今回のキャンペーンのもう一つの目玉は、「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を購入すると、サントリー「特水 600ml」が1本無料でもらえること！

「特水」は、国の定めたルールに基づき、科学的根拠を基に特定の健康効果を表示できる「機能性表示食品」です。植物由来のポリフェノール「HMPA（エイチエムピーエー）」が含まれており、このHMPAがBMIが高めの方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能が報告されています。

しかも、ほぼ無味無臭・無色なので、普段飲んでいる水と変わらない感覚でおいしく飲めるのが魅力。これなら、がっつり美味しいお弁当を楽しみながら、手軽に健康習慣も取り入れられます。まさに「食べたいものも食べたい、でも健康も気になる」という現代人のニーズにぴったりの組み合わせだと感じました。

キャンペーン詳細をチェック！

このお得なキャンペーンは、見逃し厳禁です。

ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」で毎日を彩る

2026年5月14日(木)～ なくなり次第終了サントリー 特水 600ml 1本店頭で「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を1品ご購入につき1本プレゼントモバイルオーダー・配達・配達代行サービスは対象外です。ご来店での購入が必須となります。秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店。お近くの店舗で実施しているか、事前に確認しておくと安心です。

さて、「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、これだけ豪華で「特水」もついてきて、お値段はなんと890円（税込）！このボリュームと内容、そして健康を意識したドリンクまで付いてくることを考えると、非常にお得感がありますね。

ほっかほっか亭の「スペシャルシリーズ」は、「シュウマイスペシャル」だけではありません。5月1日にリニューアルしたばかりのこのシリーズは、「がっつり食べつくせ！満足度120%」を掲げ、気分に合わせて選べる豊富なラインナップが自慢です。

いくつか人気のメニューをピックアップしてご紹介しましょう。

のりスペシャル：790円（税込）

不動の人気No.1！白身フライはもちろん、ちくわ磯辺もロングサイズで、ボリューム満点の「のり弁」を存分に楽しめます。

チキン南蛮スペシャル：890円（税込）

カリッと揚げた鶏肉に、オリジナルの黒酢あんとたっぷりのタルタルソースが絡み合う、ご飯との相性抜群の鉄板メニュー。

唐揚スペシャル：820円（税込）

ほっかほっか亭自慢のサクサクジューシーな唐揚が3コ！シンプルながらも満足度の高い一品です。

牛焼肉スペシャル：1,140円（税込）

店内で炒める牛バラ肉と玉ねぎにオリジナルのたれが絡み合う、スタミナ満点！さらにがっつり食べたい方は「肉盛」（1,370円税込）も選べます。

しょうが焼スペシャル：930円（税込）

レギュラーメニューのしょうが焼がなんと倍量！粗きざみしょうがのトッピングで、ダブルの風味が楽しめます。

とりめしスペシャル：900円（税込）

人気メニューの「とりめし」に、のり弁定番の白身フライとちくわ磯辺をプラス。バラエティ豊かなお弁当です。

これだけ種類があれば、毎日通っても飽きませんね。ぜひ、あなたのお気に入りの「スペシャル」を見つけてみてください！

創業50周年へ！「わたしの街の台所」ほっかほっか亭の変わらぬ想い

今回の主役であるほっかほっか亭は、1976年に埼玉県で1号店を出店して以来、来たる2026年6月には創業50周年を迎える、持ち帰り弁当事業のまさにパイオニアです。

「ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。」という彼らの言葉を聞くと、単なるお弁当屋さんではなく、「わたしの街の台所」として、いつも安心と温かさを提供したいという強い想いが伝わってきますね。

彼らが一貫してこだわり続けているのが「お店での手づくり」。注文を受けてから一つ一つ丁寧に作られるお弁当には、そのまごころがぎゅっと詰まっています。現在、全国に713店舗を展開し、私たち消費者の豊かな食生活を支え続けている存在です。

日々の食事を通して「おいしさ、たのしさ、まごころ」を届けるほっかほっか亭の取り組みには、これからも目が離せません。

まとめ

ほっかほっか亭の「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、本格的なシュウマイと人気のおかずが詰まった、まさに「ご褒美弁当」。それに加えて、内臓脂肪を減らすのを助けるサントリー「特水」がもらえるという、健康にも配慮した魅力的なキャンペーンは、私たちにとって非常に嬉しい提案です。

がっつり食べたい気持ちと、健康を気遣う気持ち。その両方を満たしてくれる今回の企画は、まさに現代の食生活に寄り添った素晴らしい試みだと感じました。

期間・数量限定のキャンペーンですので、気になる方はぜひお近くのほっかほっか亭へ足を運んでみてください！美味しいお弁当と健康サポートで、充実した毎日を送りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。