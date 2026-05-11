リーベルホテル大阪は5月15日～9月17日、3階のテラスエリア「ごろごろテラス」にて、初夏の訪れを彩るイベント「Blooming Bay Terrace」を開催する。

Blooming Bay Terrace

期間中は、青と黄色を基調とした華やかな装飾が施された空間で、開放感あふれるひとときを提供する。入場は無料で、宿泊客以外も自由に利用ができる。

Blooming Bay Terrace

テラスは季節の移ろいをテーマにしたフォトスポットへと姿を変える。日中は青空と花々に囲まれた爽やかな空間に、夜間はやわらかな光に包まれた情緒豊かなエリアとなり、大阪ベイの夜景とともに異なる雰囲気で楽しめる。

5月15日～7月16日までの期間限定で、夜のテラスを満喫できるピクニックプラン「Bay Side Picnic」を展開する。ビュッフェレストランの料理やスイーツを専用BOXへ自由に詰め込み、自分だけのオリジナルメニューをテラスで楽しむことができる。バスケットやレジャーシートの無料貸出も行うため、手ぶらでの利用も可能。

Bay Side Picnic

ピクニックBOX

料金は2,800円で、サラダとソフトドリンクが付属する。宿泊セットプランの利用者は客室への持ち込みも選択できる。 同プランは、事前予約を優先としているが、空きがある場合は当日販売も実施する。