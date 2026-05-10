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ロサンゼルス・ドジャースには大型選手に移籍の噂が立つと常に関連づけられており、現在はピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手を獲得する可能性があると言われている。しかし、スキーンズが移籍となれば、他球団も獲得に動くだろう。米公式サイト『MLB.com』のマニー・ランドハワ記者が言及した。

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ニューヨーク・ヤンキースは昨季、トレード期限前にスキーンズの獲得を模索していた。しかし、パイレーツ側は交渉に応じる姿勢を見せず、実現には至らなかった。それでも、ヤンキースが将来的に再び獲得へ動く可能性は残されている。

23歳のスキーンズは、すでに2度のオールスター選出を誇るメジャー屈指の右腕だ。昨季は32試合に先発し、MLBトップとなる防御率1.97を記録。ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した。前年には同リーグの新人王にも輝いており、短期間で球界を代表する投手へと成長している。

そのスキーンズはカリフォルニア州オレンジカウンティ出身で、現在は南フロリダにも自宅を構えている。このことから地元であるドジャースへ移籍する可能性も取り沙汰されている状況だ。

もしドジャースに加入となれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと球界屈指の先発ローテーションを形成することになるだろう。

動向に注目の集まるスキーンズについてランドハワ氏は「ヤンキースはこの移籍を実現させようと動いており、その姿勢は当分変わらないだろう」と言及した。

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