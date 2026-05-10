大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、外野の3ポジションはいずれもレギュラーが固定されている。他選手にとっては出番が少ない中、バックアップ要員のアレックス・コール外野手は結果を残しているが、その同選手に放出の可能性があるという。米メディア『ベースボールナウ』が報じた。

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今季のコールは日本時間7日終了時点で16試合、打率.324、0本塁打、4打点といった打撃成績をマーク。左投手に対しては11打数6安打と特に強さが目立っている。

ただ、同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、最も移籍の可能性が高い選手としてコールを挙げた」としつつ、「契約は160万ドルで、調停資格はあと3年残っている。ドジャースは昨年のトレード期限で彼を獲得し、起用時にはOPS.759を記録しているが、それでも出場機会は非常に限られており、チームが完全体に戻れば、26人枠から押し出される可能性は十分あるだろう。それでも、彼ならまずまずのリリーフ投手やプロスペクトと交換できる可能性はある」という同記者の見解を紹介。

続けて、「コールは今季16試合で打率.324を記録している。もしドジャースが彼を放出可能な存在として市場に出せば、外野手不足に悩む球団が関心を示すのは間違いないだろう」と記している。

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