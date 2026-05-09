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ロサンゼルス・ドジャースには、投手陣をめぐる複数の動きに注目が集まっている。エースのブレイク・スネル投手の復帰が近づいているが、さらなる補強に動く可能性もある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

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2度のサイ・ヤング賞を誇るスネルがメジャー復帰へ近づいており、誰を先発ローテーションから外すのかが焦点になっている。デーブ・ロバーツ監督は、入れ替えが近いことを意識して各投手を見ているかと問われ、「短く答えるならイエス」としつつも、スネル復帰の有無にかかわらず各投手には高いレベルの投球を続けてほしいと語った。

ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手といった豪華な先発陣を擁している。スネルが復帰となれば、相手球団にとってさらなる脅威となるだろう。

しかし、ドジャースにはまだ補強を模索する可能性がある。中でも、ピッツバーグ・パイレーツでプレーし、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投手であるポール・スキーンズ投手を獲得するとの噂が球界を騒がせている。

実現すれば驚愕の補強となるだけにスモールソン氏は「これはこの10年で最大級のトレードとなるだろう。2人の内部関係者は、スキーンズが球団の支配権下から外れた際、連覇を目指すドジャースが彼の才能に多額の投資を行い、先発ローテーションの一部を放出する可能性があると詳述した」と言及した。

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