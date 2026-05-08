













育成出身のプロ2年目左腕・佐藤爽投手が、5月1日のロッテ戦でプロ初登板初勝利を挙げた。支配下登録直後につかんだ勝利の裏には、コーチからの助言や同期の存在、そして悔しさを糧に積み重ねてきた日々があった。今回は、佐藤が一軍のマウンドへ辿り着くまでの歩みを振り返る。（取材・文：灰原万由）【取材日：5月4日】





プロフィール：佐藤爽

高校時代は北海道の札幌山の手高でプレーし、星槎道都大を経て2024年育成選手ドラフト4位で西武に入団。今季4月に支配下契約を果たすと、5月1日のロッテ戦ではプロ初登板初勝利を挙げた。



支配下直後の初登板でつかんだ“プロ初勝利”

[caption id="attachment_262833" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの佐藤爽【写真：編集部】[/caption]











西武の育成2年目左腕・佐藤爽投手が、支配下登録直後に巡ってきた一軍初登板で、プロ初勝利を挙げた。5月1日のロッテ戦、初回1死から走者を背負ったが、3番・寺地隆成を二ゴロ併殺打に打ち取り、打者3人で切り抜けると、その後も最大風速19メートルの強風を味方につけた。



5回以降は相手打線を無安打に封じ、7回102球を投げて2安打無失点、9奪三振。「出来過ぎかなと思います」と話す快投で、3桁の背番号で始まったプロ生活に大きな一歩を刻んだ。



節目の1勝を、父もスタンドで見守っていた。登板前から「息子がどれだけプロでできるのか」とワクワクした様子だったといい、そんな父の反応について、佐藤は「勝った時は泣いちゃったと話していました」と、少し照れたように明かした。



大学時代の恩師である星槎道都大の二宮至監督からは、「プロ野球選手としてのいいスタートを切れてよかった」と祝福の言葉をもらった。登板当日から翌日にかけては携帯に祝福の連絡が相次ぎ、「たくさん連絡をもらえてうれしかったです」と、初勝利の余韻をかみしめた。



プロ野球の一軍という最高峰の舞台で、記念すべき1勝を挙げた佐藤。この瞬間に辿り着くまでには、積み重ねてきた準備と経験があった。







「ピッチャーできる？」思わぬ形でスタートした投手生活

[caption id="attachment_263248" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの佐藤爽【写真：編集部】[/caption]











佐藤の野球人生は、幼い頃の憧れから始まった。野球を始めたのは年長の冬頃。通っていた保育園の横に少年野球のグラウンドがあり、遊んでいる時に野球をする姿を見て「かっこいいな」と思ったことが、野球を始めた一番のきっかけだった。



意外にも、投手になったのは高校1年からだった。もともとは一塁手と外野手だったが、ある日、投手が少ない状況で、ベンチにいた佐藤に「ピッチャーできる？」と声がかかった。



その時はその日限りだと思っており、「できます」と答えたが、次の日からも投手としてプレーすることになり、思わぬ形で投手生活がスタートした。



高校時代の最速は136キロ。そこから大学で最速148キロまで球速を伸ばし、体重も約10キロ増えた。身体が大きくなったことに加え、投げ方が少しずつ確立されていったことも大きかった。



高校時代はフォームを深く考えず、思い切り投げていたが、大学に入り、先輩投手陣が社会人野球などの好チームへ進んでいく姿を見て意識が変わった。「自分もしっかりやらないと大学に行った意味がない」。そう感じた頃から投げ方を考えるようになり、投手としての面白さにも気づいていった。



そうした経験を重ねながら、佐藤はプロの世界へと進んでいった。







豊田コーチの助言が変えた投球意識

[caption id="attachment_262834" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの佐藤爽【写真：編集部】[/caption]











節目の1勝にたどり着くまで、佐藤は勝負の2年目に向けて地道に準備を重ねてきた。



オフから自主トレにかけて重点的に取り組んだのは、ストレッチと体幹強化だ。ルーキーイヤーの昨季は、三軍での春季キャンプをけがによりわずか2日目で離脱。だからこそ、けがなく投げ続けられる体をつくることは、チャンスをつかむための土台でもあった。



今春は育成選手ながらも、一軍キャンプスタートを勝ち取ると、先輩投手たちの準備の質に強く刺激を受けた。ただ淡々とブルペンで球を投げるのではなく、試合の状況を想定しながら目的を明確にして一球一球を投げ込む。その意識は、見ているだけでも伝わってきたという。



昨年秋の南郷キャンプで豊田清投手コーチから「試合を想定して投げた方が身になる」と助言を受けていたこともあり、一軍の先輩たちの姿を見る中で、その意味が「確かに」と実感として入ってきた。一軍で戦う投手たちの姿勢を、肌で感じる時間になった。



ルーキーイヤーはキャンプ序盤で離脱しただけに、まず一軍キャンプをけがなく完走できたことは大きかった。「今のところけがなくやってこれているので、状態はとても良い」とうなずく。



それでも、一軍キャンプで確かな手応えをつかめたわけではなかった。





























刺激となった“同期左腕”の支配下契約

[caption id="attachment_263249" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの佐藤爽【写真：編集部】[/caption]











キャンプは完走したものの、オープン戦途中で二軍降格。「手応えっていうのが全くなくて、もうついていくことで精一杯だった」。頭を整理する余裕もなく、「アップアップになってしまった」と唇を噛んだ。一軍のレベルを知ることはできた一方で、思うように自分の投球を出し切れなかったことが悔しさとして残った。



「もっとやれると思っていた」。その思いをさらに強くしたのが、同じ育成左腕・冨士大和投手の存在だった。



ともに一軍キャンプを過ごした冨士が、開幕前に支配下登録を勝ち取った。佐藤も祝福の気持ちは持っていたが、自分はオープン戦で結果を残せなかった側だったという現実を受け止めていた。「冨士の結果を残している数を見ると、本当はもっとやれたんだろうなっていう気持ちが一番強かった」。近くにいた存在が先に一歩を進めたことは、悔しさであると同時に、自分を奮い立たせる刺激にもなった。



キャンプ終了後はファームに合流したが、そこでの感覚はこれまでとは違っていた。1年目は「まずは二軍で投げないと」という意識が強かったが、オープン戦で一軍のマウンドを経験したことで、「ここの場所で、一軍で投げたい」と目指す場所がより明確になった。



「この気持ちを忘れたら、もうダメだろうと思った」。その強い思いを胸に、ファームで結果を積み上げていった。



開幕後、二軍での登板は、その決意を示すものになった。今季はファームで5試合に登板し、うち4試合に先発。3勝0敗、防御率1.37と負けなしの結果を残した。春に味わった悔しさを、ただ抱え込むのではなく、投球で形にしていった。



そうしてつかんだ念願の支配下登録は、佐藤自身にとって特別な意味を持っていた。プロ入りを目指す過程では、社会人野球へ進む選択肢もあった。大学4年秋は思うような成績を残せていなかっただけに、プロの世界へ飛び込むことには不安もあった。



それでも、「野球をやるなら、一番上の舞台で勝負したい」と佐藤の思いは明確だった。



父からは「野球を続けるなら社会人でもいいのでは」と言われたが、佐藤はその思いを伝え、プロの道を選んだ。だからこそ、支配下登録を告げられた時、真っ先に思い浮かんだのは父だった。「早く父親に言いたかったですね」。自らの意思を貫いて進んだ道で、ようやくつかんだ2桁の背番号。その報告は、佐藤にとって誰よりも早く父に届けたいものだった。







「先発でも中継ぎでも…」プロ初勝利からさらなる高みへ

[caption id="attachment_263250" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの佐藤爽【写真：編集部】[/caption]











支配下登録を果たし、プロ初勝利も手にした。それでも、佐藤にとってはまだスタートを切ったばかりだ。



「先発でも中継ぎでも、どこでもチャンスをいただけるところで頑張りたい」と今季はまずけがをせずにシーズンを終え、次に巡ってくるチャンスを必ずつかみにいく。一つ一つステップアップし、シーズンを終えた時に「いい年になった」と思える一年にするつもりだ。



初めて立った一軍の舞台では、球場の雰囲気や応援、スタンドの熱量にファームとの違いを感じた。それでも気後れすることはなく、「結構テンション上がった」とその空気を力に変えた。



次に向かうのは、5月9日の楽天戦。本拠地ベルーナドームのマウンドだ。初勝利後から「早くベルーナでも投げたいです」と思いを膨らませていた背番号75。支配下登録、プロ初勝利に続き、さらなる飛躍への足がかりをつかみにいく。























【動画】真っ直ぐズバッ！佐藤爽の一軍登板シーンがこちら

DAZNベースボールのXより













ロールアウト



昨日支配下登録されたばかり!!

佐藤爽 プロ初登板で堂々の結果



<本日の成績>

回:7

球:102

安:2

振:9

四:1

失:0



（映像は3回3アウト目の奪三振）



⚾️ロッテ×西武

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