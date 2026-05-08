西武、6回裏に3点先制しリード
楽天対西武、6回終了時点で西武が3-0とリード。6回裏、西武は林安可の2点適時打と平沢大河の1点適時打で一挙3得点を挙げ、試合の主導権を握った。楽天はあとがない状況で反撃を試みる。
【スタメン】
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川 愛也 3(指)渡部 聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)林 安可 6(三)平沢 大河 7(捕)小島 大河 8(二)石井 一成 9(遊)滝澤 夏央 10(投)隅田 知一郎
楽天: 1(三)平良 竜哉 2(中)辰己 涼介 3(二)黒川 史陽 4(一)浅村 栄斗 5(遊)村林 一輝 6(右)佐藤 直樹 7(指)小郷 裕哉 8(捕)太田 光 9(左)中島 大輔 10(投)Ｊ・ウレーニャ
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7