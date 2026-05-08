西武、6回裏に3点先制しリード

楽天対西武、6回終了時点で西武が3-0とリード。6回裏、西武は林安可の2点適時打と平沢大河の1点適時打で一挙3得点を挙げ、試合の主導権を握った。楽天はあとがない状況で反撃を試みる。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川　愛也 3(指)渡部　聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)林　安可 6(三)平沢　大河 7(捕)小島　大河 8(二)石井　一成 9(遊)滝澤　夏央 10(投)隅田　知一郎

楽天: 1(三)平良　竜哉 2(中)辰己　涼介 3(二)黒川　史陽 4(一)浅村　栄斗 5(遊)村林　一輝 6(右)佐藤　直樹 7(指)小郷　裕哉 8(捕)太田　光 9(左)中島　大輔 10(投)Ｊ・ウレーニャ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7