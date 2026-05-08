ソフトバンク、3回終了時点で2点リード
3回裏、ソフトバンクが近藤の2点本塁打で先制し、リードを広げた。ロッテは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。序盤を終え、ソフトバンクが2点リードで中盤へと入る。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(遊)今宮 8(捕)海野 9(二)庄子 10(投)上沢
ロッテ: 1(右)藤原 2(二)小川 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)上田 7(遊)友杉 8(捕)松川 9(中)髙部 10(投)廣池
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7