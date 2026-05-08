ソフトバンク、3回終了時点で2点リード

3回裏、ソフトバンクが近藤の2点本塁打で先制し、リードを広げた。ロッテは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。序盤を終え、ソフトバンクが2点リードで中盤へと入る。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(遊)今宮 8(捕)海野 9(二)庄子 10(投)上沢

ロッテ: 1(右)藤原 2(二)小川 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)上田 7(遊)友杉 8(捕)松川 9(中)髙部 10(投)廣池

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7