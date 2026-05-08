ガンバ大阪は8日、不正転売による違反行為に関する処分についてクラブ公式サイト上で報告した。

G大阪のクラブ公式サイトは「パナソニックスタジアム吹田にて、過去に開催された試合において、招待チケットを不正転売の行為が発覚致しました。本行為はJリーグチケットサービス利用規約及びガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為です。該当者1名に対し処分内容の通告をしましたのでお知らせ致します」と発表している。

同サイトに掲載された処分内容は次のとおり。

【違反行為】

・不正転売行為（招待券による転売）

【処分内容】

・無期限入場禁止

・JリーグID利用者資格の停止

同サイトは「不正転売行為は決して許される行為ではありません。観戦チケットは、いわゆる『チケット不正転売禁止法』の規制対象となる特定興行入場券です。よって、不正転売、ならびに不正転売されたチケットの購入はいずれも違反行為として、固く禁止されています。今後、同様の事案が発生した場合には、引き続き厳正に対処いたします」と改めて警告。「ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルールを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します」と呼び掛けた。