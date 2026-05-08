セブン - イレブン・ジャパンは、カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾として「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」を発表した。本商品は5月12日より順次、全国のセブン - イレブン店舗にて発売される。カプリチョーザの人気メニューの味わいを、電子レンジひとつで手軽に再現できる本格的な仕上がりとのことだ。

カプリチョーザ監修 ライスコロッケ

薄衣の食感と特製トマトソース。こだわりのライスコロッケが登場

カプリチョーザ監修 ライスコロッケ(321.84円)

今回発売される「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」(321.84円)は、工場での炊飯からパン粉付け、フライ、ソース作りまで一貫して手間暇をかけて製造されている。パン粉を2種類使用することで心地よい食感の薄衣に仕上げているのが特徴だ。

ソースはニンニクのパンチが効いた特製トマトソースを再現。フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用しており、ライスコロッケにたっぷりと絡めることであとを引くおいしさが楽しめるという。

■カプリチョーザ監修 ライスコロッケ商品概要

価格:321.84円

発売日:5月12日～順次

販売エリア:全国



第1弾の濃厚パスタ「トマトとニンニク」も全国で発売中

カプリチョーザ監修 トマトとニンニク (354.24円)

現在、第1弾として販売されている「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」(354.24円)も、本格的な味わいが自宅で楽しめると好評を得ている。完熟トマトの甘みとニンニクの香ばしい香りが溶け込んだオイルベースのソースに、まろやかなチーズのコクが重なる濃厚なパスタだ。

ソースが麺一本一本に絡みつく中毒性のある仕上がりとなっており、第2弾のライスコロッケと一緒に味わうことも推奨されている。