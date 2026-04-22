セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日、5月9日の「アイスクリームの日」に向けて抹茶スイーツ3種を全国のセブン‐イレブンにて発売する。

抹茶のアイス3種を発売

「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354.24円)は、京都府産宇治抹茶を100%使用し、抹茶のうま味・苦みとミルクアイスを組み合わせた「抹茶ラテ」のような味わいの商品。

アイス部は抹茶を引き立てる隠し味の塩や黒糖入りのコーンによって、飽きさせない工夫が施されている。

「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354.24円)

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」(419.04円)は、抹茶・日本茶カフェのパイオニア「ナナズグリーンティー」と初コラボレーションしたパフェアイス。ベースの抹茶アイスには、香りと旨みが際立つ「nana's green tea オリジナルブレンド 抹茶」に北海道産生クリームを合わせたものを使用。すっきりとした甘さのつぶあんや抹茶蜜、おもち、クッキークランチなど6種類の素材を重ねている。

「匠茶最中」(375.84円)は、京都府産宇治抹茶の「一番茶」を使用した贅沢な最中アイス。新芽ならではの爽やかな香りとうま味を楽しめる。

北海道産生クリームや沖縄県産和三盆を合わせたアイスと小豆甘納豆使用の餡を、最中で包み込み、内側には最中の食感を長持ちさせるためのチョコでコーティング。素材の自然なうま味、苦味、渋み、甘みの調和を楽しめる。