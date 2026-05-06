名古屋名物の「ぴよりん」が4月24日より、めじるし使用になってガチャに登場。コロンと可愛いビジュアルが話題となっています。

新しい名古屋キャラクターになりつつある【#ぴよりん】の新作ガチャが人気のめじるし仕様になってドリームカプセルオリジナルアイテムとして登場😆

「ぴよりん めじるしマーカー」は全国のドリームカプセル各店舗で本日より順次発売開始です!

(@dreamcapsuleCEOより引用)

こちらが、「ぴよりん めじるしマーカー」です。「ぴよりん」は、ジェイアール東海フードサービスが販売する名古屋の新名物スイーツ。名古屋コーチンを使用した本格プリンで、味はもちろんのこと、ちょっと揺らせばぷるぷると震える軟らかさと、見た目のかわいさが相まって大人気に。

そんな「ぴよりん」が、ドリームカプセルオリジナルのめじるしマーカーになってガチャに進出。約3㎝というこれまた可愛いサイズ感で、SNSでは、「えっめちゃくちゃかわいい!!ほしい!!」「造形10000000000000点!」「かわいすぎるやろ...」「よっしゃぁああ!!! ぴよりんめじるしキターーーーー!!! もうぴよりんだいすき!」「今から行きます待っててねぴよりん」などなど、喜びと期待の声が多数寄せられています。

1回400円で、ラインアップは「いちご」「チョコ」「ノーマル」「抹茶」の全4種。どれが出ても可愛いのも嬉しい! 気になる方は、全国のドリームカプセル店舗で探してみてくださいね。