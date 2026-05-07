













大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は6日（日本時間7日）、ダイキン・パークで行われたヒューストン・アストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で26打席ぶりの安打となる二塁打を放つなど、4打数2安打1打点1盗塁の活躍を披露した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



1－1の同点で迎えた3回表、ドジャースは無死一塁で1番・大谷に打席が回る。カウント2－2からの5球目、アストロズ先発ランス・マクラーズが投じた外角のスライダーを大谷が引っ張った。











やや体勢を崩しながらも、上手くバットで拾った打球が右翼線へ抜けていく。大谷の実に26打席ぶりとなる安打は右二塁打となり、ドジャースは無死二、三塁とチャンスを広げた。



この後マクラーズの連続暴投で大谷もホームに生還するなど、ドジャースはこの回一挙5得点。その後もアンディ・パヘスの3本塁打などで得点を重ね、最終スコア12－2でアストロズに大勝した。



大谷は5回にも、アストロズ2番手のジェーソン・アレクサンダーから左適時打を放つなど、この日4打数2安打1打点の活躍。4回には今季5個目の二盗を決めた。



復調の狼煙をあげる活躍を見せ、1番打者としてチームの勝利に貢献した。























【動画】大谷翔平、26打席ぶり安打がこちら！

MLB Japanの公式Xより













👊 ツーベース！！さあ復調へ！



26打席ぶりの待望のヒットを放ち、4打数2安打1打点！

さらに今季5個目の盗塁も記録！



👉 は12-2でアストロズに大勝しました🔥

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】【了】