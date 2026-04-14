タカラトミーは8月1日より、ガチャマシン型立体シールメーカー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて販売する。

「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」は、付属のシールパーツとドロップパーツをガイドプレートに配置し、本体にセットしてハンドルを回すと、表面が“ぷっくり”とした立体的なシールが簡単に作成できるシールメーカー。ガチャマシンのような見た目と動きで、ハートやイチゴ、うさぎなど5種類の形の“ぷっくり”としたドロップパーツを使って、48個のシールを作成することができる。

本体のサイズは(W)112mm×(H)193mm×(D)94mm。ドロップパーツランナー3種各1、ガイドプレート3種各1、シールパーツ用スティック，専用シールシート，本体用ラベルが付いて、価格は3,999円。

タカラトミー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット」

また、「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット」や「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット ハローキティ」も購入すると、ハートやイチゴなど5種類のドロップパーツと、専用シールシートで48個のシールを作ることができるほか、ブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることも可能に。

タカラトミー「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ 専用別売りセット ハローキティ」

ブリスターパッケージ風チャーム専用台紙は、いずれもシールシートのデザインに合わせた4種類が付属。価格は1,799円。4月14日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

なお、4月15日～16日の2日間、東京都立産業貿易センター台東館にて「おもちゃビジネスフェア2026」が開催される。会場には、約2,000点の新商品を含む国内主要メーカー53社のアイテム約5,000点が集結。「Cella(セラ)」(1996年発売)や「おはじきシール」(2011年発売)などのシールメーカーも展示される予定となっている。

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