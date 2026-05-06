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2026.05.06 13:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0
西武西 0 8 8 10 0

  • OUT

    ソ0-8西

    6番 平沢 大河 センターヒット 西武得点！ ソ 0-8 西 ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 岸 潤一郎 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    ソ0-7西

    3番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ ソ 0-7 西

  • OUT

    ソ0-3西

    2番 西川 愛也 レフトヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ0-2西

    9番 滝澤 夏央 センターヒット 西武得点！ ソ 0-2 西 ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 石井 一成 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    ソ0-1西

    7番 古賀 悠斗 レフトツーベースヒット 西武得点！ ソ 0-1 西 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 平沢 大河 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 岸 潤一郎 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 川瀬 晃 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 西川 愛也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 センターフライ 1アウト

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