ソフトバンク、西武を2点リードで6回終了

2回裏に西武が3点先制するも、3回表にソフトバンクが2点、5回表に4点を追加し逆転。5回裏に西武が1点返したが、6回終了時点でソフトバンクが6-4と2点リード。古賀（西武）の1号3ラン、近藤（ソフトバンク）の1号2ラン homerと柳町（ソフトバンク）の2打点が試合を盛り上げる。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川　愛也 3(指)渡部　聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)林　安可 6(三)平沢　大河 7(捕)古賀　悠斗 8(二)石井　一成 9(遊)源田　壮亮 10(投)渡邉　勇太朗

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(指)近藤　健介 3(二)牧原　大成 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(一)山川　穂高 7(左)笹川　吉康 8(捕)海野　隆司 9(遊)庄子　雄大 10(投)松本　晴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5