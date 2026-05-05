中日、猛攻で阪神に4点リード
阪神は1回に先制するも、中日は2回以降、土田、ボスラーの本塁打などで一挙5得点。阪神も森下が1発を放つが、4点差で後半へ突入。
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|31
|19
|11
|1
|.633
|-
|2
|ヤクルト
|32
|20
|12
|0
|.625
|0
|3
|巨人
|31
|16
|15
|0
|.516
|3
|4
|DeNA
|30
|15
|15
|0
|.500
|4
|5
|広島
|28
|10
|17
|1
|.370
|7
|6
|中日
|30
|10
|20
|0
|.333
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|31
|19
|12
|0
|.613
|-
|2
|ソフトバンク
|30
|16
|14
|0
|.533
|2
|3
|西武
|33
|16
|16
|1
|.500
|3
|4
|楽天
|31
|14
|16
|1
|.467
|4
|5
|日本ハム
|33
|15
|18
|0
|.455
|5
|6
|ロッテ
|30
|13
|17
|0
|.433
|5