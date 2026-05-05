楽天 vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs 日本ハム
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-楽天2勝（5/4 日本ハム1-3楽天 (楽天)、4/23 楽天3-2日本ハム (楽天)、4/22 楽天4-5日本ハム (日本ハム)、4/21 楽天1-3日本ハム (日本ハム)、4/9 日本ハム4-2楽天 (日本ハム)）
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|31
|19
|11
|1
|.633
|-
|2
|ヤクルト
|32
|20
|12
|0
|.625
|0
|3
|巨人
|31
|16
|15
|0
|.516
|3
|4
|DeNA
|30
|15
|15
|0
|.500
|4
|5
|広島
|28
|10
|17
|1
|.370
|7
|6
|中日
|30
|10
|20
|0
|.333
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|31
|19
|12
|0
|.613
|-
|2
|ソフトバンク
|30
|16
|14
|0
|.533
|2
|3
|西武
|33
|16
|16
|1
|.500
|3
|4
|楽天
|31
|14
|16
|1
|.467
|4
|5
|日本ハム
|33
|15
|18
|0
|.455
|5
|6
|ロッテ
|30
|13
|17
|0
|.433
|5