日々の喧騒に疲れ、心身ともにリフレッシュしたいと願うあなたへ。まるで母親の胎内にいるかのような安心感で包み込み、肌と心に究極の休息をもたらす没入型アートスパ『WI-COCOON ～ ART TREAT SPA ～』が、ついに小型化を実現しました。この革新的な「繭」が、どのように私たちの生活に新たな癒やしをもたらすのか、その秘密に迫ります。

疲れた心と肌に「究極の休息」を贈る繭空間

現代社会を生きる私たちは、情報過多やスピード感に追われ、知らず知らずのうちに心身に疲れを溜め込んでいるのではないでしょうか？そんな私たちに新しい癒やしの形を提案する没入型アート体験『WI-COCOON ～ ART TREAT SPA ～』が、この度小型軽量化を実現し、企業や施設向けの常設展示をスタートしました。

「WI-COCOON」という名前が示す通り、「COCOON（繭）」は、ストレスにまみれた日常から私たちを解き放ち、母親の胎内にいるような安心感で包み込んでくれる、そんな優しい空間をイメージさせます。この進化により、ホテルやオフィス、医療施設など、あらゆる場所で20分間の非日常体験があなたを待っています。

科学とアートが融合する20分間の没入体験

「WI-COCOON」は、単なるリラクゼーションに留まりません。ポーラが長年培ってきた肌研究の知見と、竹中工務店が提唱する「健築（けんちく）」の思想が融合し、肌にとって理想的な「温度26℃/湿度75％」という特別な環境が、この繭の中には用意されています。

科学的に裏付けされた心地よい環境と、五感を刺激するアートが一体となった約20分間の体験は、きっとあなたの心と肌に、忘れかけていた「うるおい」を取り戻してくれるはずです。国際規格PPDで不快者率10%以下という快適な高湿度空間に滞在することで、乾燥肌の方の肌が、ポーラが理想とする水分量・油分量に近づき、すこやかな状態を保つことが期待できることも、共同研究によって示唆されています。

五感を呼び覚ます３つのフェーズ

「WI-COCOON」での体験は、「Reset」「Awaken」「Expansion」の3つのフェーズで構成されています。一つ一つが深く、日常を忘れさせてくれるような仕掛けに満ちています。

1. Reset – 整う –

コクーンの内部に足を踏み入れると、やわらかな光と、心落ち着く香りがあなたを包み込みます。薄暗い空間に身を委ね、中央にあるベッドに座って深呼吸。暖かさに包まれながら、日常の感情が静かに手放され、本来の自分へと回帰していく感覚は、まさに「整う」という言葉がぴったりです。

2. Awaken – 発見・覚醒 –

次に訪れるのは、視覚と聴覚を研ぎ澄ませるフェーズです。変化し続けるカラフルなミクロの世界を旅するような映像と音が、あなたの感覚を内側から呼び覚ましていきます。まるで宇宙の神秘に触れるかのような、不思議な「発見」と「覚醒」の瞬間が待っていることでしょう。

3. Expansion – 拡張 –

そしてクライマックスは、触覚にフォーカスした「拡張」です。映像のガイダンスに従って、室内に置かれた2種類の箱（「creative」と「zen」）から一つを選び、中にある「触覚瞑想アート」に触れます。肌から伝わる独特の感触が、あなたの全身へと神秘的な感覚を広げ、自己の内面と深く向き合う時間を与えてくれます。これはきっと、今までにない感覚体験になるはずです。

未来を形作る「繭」のデザインと革新技術

この没入体験を可能にしているのは、繭（COCOON）をモチーフにした有機的な空間デザインです。温かく包み込まれるような形状は、まさに胎内をイメージさせ、体験の没入感を一層高めてくれます。

その構造の実現方法も革新的です。

：まるで生き物のような複雑な有機的形状は、コンピューターの計算力を駆使して設計されています。：一つ一つ形状が異なる部品を3Dプリンターで生成し、そこに汎用的なアルミパイプを組み合わせることで、を実現しています。

そして、今回の最も大きな進化は「小型軽量化」が実現されたこと。これにより、これまでは限定的な場所でしか体験できなかったこの空間が、ホテルや商業施設はもちろん、ストレスの高いオフィス、産科医院・産後ケアセンター、さらには空港関連施設といった、多種多様な場所への展開を見据えています。あなたの身近な場所で、こんな癒やし空間に出会える日が来るかもしれません。

「美」と「健康」を追求する二社の共鳴

この革新的なアート体験は、異なる分野のトップランナーである2社のコラボレーションによって生まれました。両社が「人に寄り添い、美しく豊かな生き方を探索する」という共通の想いのもと、互いの専門性を持ち寄ることで、「WI-COCOON」という唯一無二の体験が誕生したのです。

美しさの可能性を追求する【ポーラ】

「Science.Art.Love.」を企業理念に掲げ、90年以上にわたり「人の可能性を広げる」ことに挑み続ける化粧品メーカーです。肌の解析技術や膨大なデータベースを活かし、個々人に合わせた美しさを探求してきました。

「健築」で健やかな社会を築く【竹中工務店】

「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」ことを経営理念とし、ランドマークとなる数々の建築物を手掛けてきた建設会社です。2015年からは、人々の健康増進を目指す「健築」というコンセプトを掲げ、空間とまちづくりで心豊かな社会の実現を目指しています。

『WI-COCOON』を体験するには？

今回の進化によって、法人や施設向けに常設展示が開始された「WI-COCOON ～ ART TREAT SPA ～」。現在、この体験に出会えるのは、竹中工務店のイノベーション推進拠点であるCOT-Lab新橋です。

竹中工務店 イノベーション推進拠点 COT-Lab新橋（東京都港区新橋・登録有形文化財「堀ビル」内）無料（ただし、法人・施設様向けの展示です）

導入に関心のある企業・施設のご担当者様は、無料体験を通じて、自社の施設やサービスに導入することで、どれだけの「新たな空間価値」を創出できるか、きっと具体的なイメージが湧いてくるはずです。

まとめ：ウェルネスの未来を拓く『WI-COCOON』

『WI-COCOON ～ ART TREAT SPA ～』は、単なるアート展示やリラクゼーション体験に留まらず、私たちの肌と心、そして五感のすべてに働きかける、まさに「未来のウェルネス空間」の提示だと感じました。科学的な視点と芸術的な感性、そして人のウェルネスへの深い配慮が融合したこの「繭」は、きっと多くの人々に、日常を忘れ、自分自身と深く向き合う貴重な時間を提供してくれるでしょう。

あなたの日常に、そして働く環境に、この特別な「繭」を迎え入れてみませんか？ 新しい癒やしの形が、すぐそこまで来ています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。