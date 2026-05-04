オリックス vs ロッテ 2026年5月4日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ロッテ ロ 0 0 0 0 0 オリックス オ 0 0 0 0 0 2回裏 オリックスの攻撃 OUT 6番 Ｂ・シーモア ライトフライ 3アウト

OUT 5番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

OUT 4番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト 2回表 ロッテの攻撃 OUT 7番 友杉 篤輝 ファーストフライ 3アウト

OUT 6番 愛斗 ファーストファウルフライ 2アウト

OUT 5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 1アウト 1回裏 オリックスの攻撃 OUT 3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト

OUT 2番 森 友哉 セカンドゴロ 2アウト

OUT 1番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト 1回表 ロッテの攻撃 OUT 4番 Ｇ・ポランコ ショートゴロ 3アウト

OUT 3番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 2アウト

OUT 2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

OUT 1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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