「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.05.04 18:00 京セラドーム大阪
-
OUT
6番 Ｂ・シーモア ライトフライ 3アウト
-
OUT
5番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
7番 友杉 篤輝 ファーストフライ 3アウト
-
OUT
6番 愛斗 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 森 友哉 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｇ・ポランコ ショートゴロ 3アウト
-
OUT
3番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.