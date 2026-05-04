「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.05.04 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0
オリックス 0 0 0 0 0
  • OUT

    6番 Ｂ・シーモア ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    6番 愛斗 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 森 友哉 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｇ・ポランコ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.