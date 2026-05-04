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OUT
1塁ランナー林 琢真 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
8番 林 琢真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 大瀬良 大地 に代わって 9番 辻 大雅
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広4-6Ｄ
7番 蝦名 達夫 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 4-6 Ｄ ランナー：1、2塁
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広4-5Ｄ
6番 勝又 温史 ショートヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 4-5 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山本 祐大 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト
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3番 小園 海斗 ピッチャーゴロ 2アウト
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2番 菊池 涼介 ショートゴロ 1アウト
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2番 京田 陽太 センターフライ 3アウト
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広4-4Ｄ
1番 三森 大貴 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 広 4-4 Ｄ 2アウト ランナー：2塁
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9番 竹田 祐 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
広4-3Ｄ
8番 林 琢真 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 4-3 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
7番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1、2塁
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広4-1Ｄ
6番 勝又 温史 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 広 4-1 Ｄ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1、3塁
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4番 佐野 恵太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 秋山 翔吾 ショートゴロ 3アウト
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9番 大瀬良 大地 見逃し三振 2アウト
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8番 持丸 泰輝 セカンドゴロ 1アウト
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3番 度会 隆輝 レフトフライ 3アウト
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2番 京田 陽太 センターフライ 2アウト
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1番 三森 大貴 セカンドゴロ 1アウト
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7番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト
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6番 平川 蓮 空振り三振 2アウト
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5番 野間 峻祥 空振り三振 1アウト
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OUT
広4-0Ｄ
4番 坂倉 将吾 ライトホームラン 広島得点！ 広 4-0 Ｄ
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OUT
3番 小園 海斗 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁
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