有吉弘行「俺が1位になりそうだったのに…」テレビのマラソン企画中に告げられた“まさかの指示"に後輩芸人も驚き

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月26日（日）の放送では“フードデリバリー”の話題や、有吉の走力自慢の話題で盛り上がりました。

◆実は俊足!?有吉の走力エピソード

この日はゴールデンウィークの予定の話になり、有吉がフードデリバリーの仕事をしている千葉に「ゴールデンウィークなんて関係ないだろ」と声をかけると、千葉もうなずきつつ「かき入れ時ですから」と答えます。

その流れで、有吉は最近フードデリバリーで「配送料無料」「サービス料無料」といったフレーズをよく見かけるようになったと言い、「配送料・サービス料がゼロだったら、千葉はどうやって稼ぐの？」と疑問を口にします。これに千葉は「それがわけわからないんですよ。飯代は1,000円なのに、僕に配送料として1,200円入ったりするので」と告白。また、関も「働き方も、フードデリバリーによっていろいろ違うんですよね。自由な時間にできるところもあれば、1件のギャラがいいところとか、働くほうもいろいろ選べるみたいな」とコメントします。

そんななか、千葉が「暇なときに一度やられてみてはいかがですか？」と提案すると、有吉は「走ってやろうかな」とまさかの返答。すかさず関と千葉から「走ると汁漏れがすごいですよ（笑）」とツッコミが入ります。

しかし、有吉は「こんなことを言われるとは思わなかったから、反論するけど……」と言い、20年近く前に訪れたベルギーで参加したある大会の思い出を語り出します。「ウェイターが、お盆の上に水とかワインとかを乗せて、ベルギーの街を駆け抜けるっていう“ウェイター世界一”を決めるレースに出たことがあるけど、全部こぼれたからね（笑）」と明かして関も千葉も爆笑します。

さらに、有吉の走力自慢は続きます。昔、芸人が多く出場したテレビのマラソン企画に参加した有吉は、「当時まだマラソンとかをやっていたアンガールズの田中（卓志）より速かったからね。体力自慢の奴らを抑えて、TBSの敷地まで俺が1位だったんだから」と語ります。

しかし、このエピソードには続きがあり、「本当に1位になりそうだったけど、スタッフに『有吉さんじゃ盛り上がらないので、ちょっと代わってください』って言われて。俺だってチャンスだと思ったけど、俺は1回チャンスを自分で潰した身だし、人のチャンスを奪うわけにはいかないから、歯を食いしばって……」と話すと、関も「そんな時期があったんですね」と同情していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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