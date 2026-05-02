西武、ロッテとの接戦を制し5-4で勝利
先発投手：西武の武内夏暉が6回2/3を4失点の力投を見せたが、ロッテの田中晴也は6回3失点で敗戦投手となった。得点経過： 2回表：西武が2点を先制。2回裏：ロッテが1点を返し追い上げる。4回表：西武がさらに2点を追加しリードを広げた。注目選手：ロッテの小川龍成が2打点、3安打と打線で活躍、友杉篤輝は2得点を記録した。西武ではA・カナリオが1本塁打、2打点の活躍で勝利に貢献した。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4