西武、ロッテとの接戦を制し5-4で勝利

先発投手：西武の武内夏暉が6回2/3を4失点の力投を見せたが、ロッテの田中晴也は6回3失点で敗戦投手となった。得点経過： 2回表：西武が2点を先制。2回裏：ロッテが1点を返し追い上げる。4回表：西武がさらに2点を追加しリードを広げた。注目選手：ロッテの小川龍成が2打点、3安打と打線で活躍、友杉篤輝は2得点を記録した。西武ではA・カナリオが1本塁打、2打点の活躍で勝利に貢献した。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4