ヤクルト、DeNAに逆転勝利
先発投手：ヤクルトは小川泰弘が5回1/3回4失点の好投（4安打4奪三振）、DeNAの入江大生は4回2/3回2失点 得点経過： 5回表：DeNAが2点を追加 5回裏：ヤクルトが4点を追加 6回表：DeNAが3点を追加 注目選手：ヤクルトの内山壮真が2打点、4安打の活躍、ヤクルトの武岡龍世が2打点の活躍、ヤクルトの増田珠が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5