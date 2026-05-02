ヤクルト、DeNAに逆転勝利

先発投手：ヤクルトは小川泰弘が5回1/3回4失点の好投（4安打4奪三振）、DeNAの入江大生は4回2/3回2失点 得点経過： 5回表：DeNAが2点を追加 5回裏：ヤクルトが4点を追加 6回表：DeNAが3点を追加 注目選手：ヤクルトの内山壮真が2打点、4安打の活躍、ヤクルトの武岡龍世が2打点の活躍、ヤクルトの増田珠が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5