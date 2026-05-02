Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『すごい嫌だ～この人～』と思って（笑）」藤澤涼架と出会った当時に呼ばれて「嫌だった」“あだ名”とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月27日（月）の放送では、この春に高校へ入学し、新しい環境での友達作りに悩む15歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。メンバーがそれぞれの学生時代を振り返りながら、エールを送りました。この春、私は高校に入学しました。ですが、いざ学校が始まると、友達の作り方や話し掛け方が分からなくて「どんなふうに話し掛けたらいいんだろう」「変に思われないかな」と考えてしまい、気付いたら出遅れてしまいました。友達とも離れてしまい、今は不安でいっぱいです。ミセス先生が新しい環境に身を置くときに気を付けていたことや、友達への話し掛け方などがあったら、ぜひ教えてください！（神奈川県 15歳 女の子）大森：これはもう、うちにはしっかりとした“外交役”というか、“社会派”というか！ 陽キャ・若井がいますから！若井：あぁ、俺か!! 俺？ 俺？？ ちょ、びっくりした！大森：（若井の口真似で）俺？ 俺？？若井：完全にりょうちゃん（藤澤）だと思ったけど、今！大森：だって、友達100人作ろうと思って入学式などに臨んでいた人でしょ？ きっと！若井：そうだね！大森：ほら。だからそういうときに、どういう心持ちで臨んでいた？若井：全員友達!!大森：もう友達なんだ！若井：でも、そのマインドが大事じゃない？大森：“友達じゃない”、“友達”とかないよね。若井：同じ学校の中で過ごしていく友達、仲間みたいな感じで最初から俺は思っていたから。入り口もスムーズにいけたのかもしれない、もしかしたら！大森：りょうちゃんはどうでした？ 苦手でした？ 友達、作れていた？藤澤：ちょっと待ってね。いや……（少し考えて）……苦手だったと思う！若井：え！ 意外と!?藤澤：どうやって話し掛けたらいいか、めっちゃぐるぐる考えていたよ。若井：確かに、りょうちゃんはそうか！大森：それで、俺に“モッキー”って話し掛けてきたんだ？藤澤：あ、そう！ そうそう！ それはね、あんまり……間違えていると思う！若井：ぐるぐる考えた末!?大森：すごい嫌だった。俺（笑）。藤澤：（笑）。大森：「すごい嫌だ～この人～」と思って（笑）。藤澤：そう、元貴のことを、あだ名で呼んでみようかなと思って。大森：モッキーはさ～って急に言われて。え？ 何、この人？ と思って。藤澤：“モッキー”は、その日限りだったね（笑）。大森：俺がよっぽど嫌な顔をしたんだろうね（笑）。藤澤：登場することはなかったね！ でも、そんなに気負いしなくていいと思うし。タイミングは無理矢理、変に作ろうとも思わなくていいと思う！ 自然なタイミングで。若井：分かる！ 変に思われないかな、とかね。大森：でも、どんだけ頑張って立ち回っても、変に思われる人には思われるし。だから、そういう割り切りが大事ですよ、結局。どこの誰が一生の友達になるかなんて分からないわけよ。だから、そこに前もって臨もうとしなくていい気がするけどね！ 自分らしくいって、それが巡り巡って誰かと仲良くなったりとかしたらいいんじゃないかなって思います。藤澤：ありがとう！若井：ありがとう！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info