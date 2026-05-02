【茅ヶ崎 観光スポットレポ】本村八王子神社 - 5社の強力なパワーを…

今回ご紹介する本村八王子神社は、茅ケ崎駅から少し離れた住宅街の中に静かに佇む、こじんまりとした落ち着いた雰囲気のある神社です。

「本村（ほんそん）」の地名の由来とも関わりがあり、茅ヶ崎発祥の地といわれるほどの歴史があります。また、新田義貞や徳川家光といった歴史上の人物とのゆかりも伝えられています。

境内には八王子神社のほかにも4社の神社が鎮座しており、一度にさまざまな御利益を期待できる点が特徴です。

そんな見どころも豊富で霊験あらたかな「茅ヶ崎の鎮守」、本村八王子神社についてレポートします。

本村八王子神社について

神奈川県内の交通情報でも耳にすることが多い茅ヶ崎市本村。こちらの本村の地に鎮座する八王子神社は、とても長い歴史を持ち、由緒正しき神社です。

この神社がいつ創建されたのか詳しいことはわかっておりませんが、神社の敷地は古代の古墳があった場所でもあり、かつ一帯が昔から本村（ほんそん）と呼ばれていたことから、茅ヶ崎発祥の地と称されるほど古い歴史があることは確かです。

鎌倉時代以降は武運長久の神社として多くの武士から崇められ、特に1333年（元弘3年）には鎌倉幕府打倒のため決起した新田義貞が、決戦を前に当神社に参拝して祈りを捧げたといわれています。願いが叶ったとされる義貞は、感謝の意を込めて社殿の改修を行ったとの記録も残っています。

以来この神社一帯が茅ヶ崎村の中心として栄えてきましたが、江戸時代の1649年（慶安2年）には徳川3代目将軍家光によって「八王子権現」の称号と社領の寄進を賜ったとされています。

明治になって現在の円蔵寺（茅ヶ崎市十間坂）と分離して「八王子神社」と改称し、以降地域に深く根付いた氏神様として現在に至ります。

本村八王子神社で祀っている神様は、天之忍穂耳命ほか5柱の男神と田心姫命ほか3柱の女神。いずれも天照大神と弟神・須佐之男命との誓約によって誕生した神々で、合わせて8柱となります。

家内安全や身体壮健、交通安全や武運長久（勝負事）などの御利益があるそうです。何といっても8柱もの神様の御加護が受けられるのだからパワーは計りしれないですね。

神社までのアクセス

本村八王子神社は、茅ケ崎駅方面から訪れる場合、交通量が多い幹線道路・国道1号線から交差点を左折して少し歩いた場所に鎮座しています。駅からの所要時間は約10分程度です。

車で参拝する場合は、神社正面の左手に無料の駐車場（6台分）が用意されていますが、住宅街の中の狭い道路を通らなければならないので、くれぐれも往来には注意してくださいね。

多くの御利益を期待できる4社の異なる神社

神社の境内には「本村八王子神社」のほか、4つの独立した神社が鎮座しております。いずれも大きな御利益を期待できそうなので、ぜひとも一緒に参拝しておきたいものです。

本村天満宮

「学問の神様」として知られる菅原道真を御祭神として祀る本村天満宮。創建の時期は不明ですが、古くから八王子神社境内にあったと伝えられています。受験の合格祈願や学業成就に大きな御利益を期待できます。

社の両側に控えている牛の石像も見逃せないパワースポットです。この牛の頭を撫でると運が上昇し、知恵を授かれるそうなので、参拝後には撫でてみるのもおすすめです。

本村八坂神社

本村八坂神社もまた創建の時期は不明ですが、江戸時代の1813年（文化10年）に再建されたとの記録が残っているので、少なくとも200年以上の歴史を誇る由緒ある神社です。

八坂神社の御祭神は、ヤマタノオロチ退治でも有名な須佐之男命で、五穀豊穣や招福、疾病除けなどの御利益を期待できるそうです。

こちらの八坂神社は、茅ヶ崎の夏の恒例行事である「浜降祭」に毎年参加しているとのこと。浜降祭見学の際には、ぜひ当神社の御神輿を探してみましょう。

本村護国社

戦没者の御霊を祀る本村護国社。日清戦争や日露戦争、大東亜戦争で亡くなった地域出身の人々を慰霊しています。

戦没して祀られている地域出身者は50名近くにも及ぶとのことで、遺族から奉納された遺髪や遺品も納められているそうです。創建は2017年（平成29年）、改めて平和の尊さを感じさせられます。

稲荷大明神

赤色の鳥居がひときわ目を引く稲荷大明神は、商売繁盛や生活の安定、五穀豊穣等の御利益を期待できます。八王子神社と同時にお参りするとパワーが倍増するとも言われています。

他にもある境内の見どころ

境内には他にもユニークな開運スポットが点在しています。代表的なものをご紹介しておきますので、見落とさないよう注意しましょう。

梵鐘

境内のすぐ左手にある梵鐘は、参拝者なら誰でも撞くことができます。「一人1回のみ一礼をしてから撞くこと、夜20時以降は撞かないこと」という条件がありますが、住宅街の中という立地上、昼間でも勇気が必要ですね。

公孫樹

八王子神社と八坂神社にあるイチョウの古木は「公孫樹」といわれる御神木です。

別名「垂乳根の大銀杏」ともよばれ、子孫繁栄に御利益があるといわれています。

力石

氏子の若者達が持ち上げて、互いの力量を競い合ったと伝わる力石。

今では持ち上げることはできませんが、いったいどのくらいの重さがあるのか気になるところですね。地味ながら、こうした生活密着の遺物が残されている点も魅力です。

旧鳥居

見落としてしまいそうですが、関東大震災で倒壊した旧鳥居の一部も保存されています。

まとめ

普段は参拝客も少なく、静かに鎮座する地域の氏神様といった印象のある本村八王子神社ですが、とても由緒ある素敵な神社でした。境内のすべての神社をお参りすれば、多くの願い事にご利益があるとされる最強のパワースポットでもあります。地元の人はもちろん、遠方の人にもぜひ足を運んでいただきたいおすすめの神社です。

本村八王子神社

参拝時間

24時間

アクセス

JR茅ケ崎駅より徒歩10分 / 北茅ヶ崎駅より徒歩7分

住所：神奈川県茅ヶ崎市本村4-13-40

駐車場：あり（6台 無料）