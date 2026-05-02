結婚相談所を運営するオーネットは、2026年4月28日、「初デート時の食事代支払いに関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月8日〜15日の期間、全国の25～34歳の独身男女373人(男性194人、女性179人)を対象に、インターネットを利用したクローズ調査にて実施された。

初デートの支払い意識は「時と場合」「男性」「割り勘」の三分構造に

初デート時のレストランやカフェでの支払いについて

初デート時のレストランやカフェでの支払いについて最もあてはまる考えを質問したところ、「時と場合により対応を考える」(27.1%)が最多となった。次いで「男性が支払うことが基本である」(26.0%)、「割り勘で支払うことが基本である」(23.9%)と続いている。

これらの3つの回答で全体の4分の3を占めており、独身男女の支払い意識は大きく3つの価値観に分かれている実態が明らかになった。なお「稼ぎが多い方が支払うべき」は9.1%、「その都度話し合って対応する」は7.8%、「女性が支払うことが基本である」は5.6%であった。

「男性が支払うべき」と考える理由は経済力への意識が最多

「男性が支払うことが基本」と回答した男女にその理由を聞いたところ、「男性の方が経済力がありそうだから」(35.1%)が最も多い結果となった。男女別で見ると、男性の29.1%に対し、女性は42.9%と高い割合を示している。

2番目は「男性が支払うのはごく普通のことだと思うから」(26.8%)で、男性は23.6%、女性は31.0%となった。3番目以降は「お互い余計な気を遣わず落ち着くと思うから」(12.4%)、「支払うことで二人の距離が近くなりそうだから」(10.3%)、「特に理由はないがそうしている」(10.3%)と続いた。

独身男女の約3割が支払い時に不快な経験あり

異性との食事の支払いで不愉快に思った経験の有無

異性との食事の支払いで不愉快に思った経験の有無については、「経験がある」(30.3%)という回答が約3割にのぼった。男女別では、男性の26.8%に対し、女性は34.1%と約8ポイント高い結果となっている。

一方で「経験はない」は41.0%(男性42.3%、女性39.7%)であった。また「二人で食事した経験がない」は16.4%、「覚えていない」は12.3%となった。

男女間で顕在化する「支払いに対する認識のズレ」

不愉快な経験の内容

不愉快な経験の内容を尋ねたところ、男女間で傾向の違いが見られた。女性の回答は分散しており、「全額を当然のように支払わされた/支払いを求められた」(23.0%)、「奢ってあげたなど恩着せがましい言い方をされた」(21.3%)、「支払う素振りや意思表示がまったくなかった」(16.4%)、「支払いの場面で気まずい空気になった」(16.4%)、「1円単位まできっちり請求された」(11.5%)と続いた。

一方、男性の回答は「全額を当然のように支払わされた/支払いを求められた」(44.2%)と「支払う素振りや意思表示がまったくなかった」(30.8%)の2つに集中し、これらを合わせると75.0%に達した。支払いは男性がするものという一部の認識と、男性側の実際の認識にズレがあることがうかがえる。