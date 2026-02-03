相模ゴム工業は1月30日、「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を発表した。調査は2025年12月初旬、20代～60代のセックス経験者14,312名を対象にインターネットで行われた。

ニッポンのセックス2026年版

1か月のセックス平均回数

日本人の1か月のセックス平均回数は、全体で1.95回だった。年代別に見ると、20代が4.31回と最も多く、年代が上がるにつれて回数は減少する傾向が見られた。

経験人数

経験人数の平均は9.78人だった。男女別では、男性が13.31人、女性が6.38人となっている。都道府県ごとに見ると、最も多かったのは大分県で13.98人、最も少なかったのは岡山県で6.59人だった。

初体験の年齢

初体験の年齢は全体平均で22.02歳だった。男女別では、男性が23.01歳、女性が21.07歳となっている。都道府県別では、最も早かったのが奈良県の21.04歳、最も遅かったのが山口県の23.27歳だった。

性生活の満足度

性生活について「満足している」と回答した割合は全体で67.5%だった。男女別に見ると、男性は58.1%、女性は75.7%となっている。年代別では、男性は年代が上がるにつれて「満足している」割合が減少する一方、女性は60代が最も高く82.5%だった。

出会いの場としてのマッチングアプリ利用

初体験・結婚および交際相手、浮気相手との出会いの場について見ると、マッチングアプリ・出会い系サイトを利用して出会った割合は、浮気相手が13.3%と最も高く、結婚および交際相手は10.2%、初体験の相手は4.6%だった。

セックス未経験率

20代男性のセックス未経験率は35.5%、20代女性は31.9%だった。また、20代～50代まででは、男性の方が女性よりも未経験率が高い結果となった。

性的対象の傾向

性的対象に同性を含む割合は、男性が7.1%、女性が9.5%(ともに全体平均)だった。年代別に見ると、男女ともに年代が若いほど比率が高くなる傾向が見られた。

未婚者・既婚者の浮気率

浮気率について見ると、男性では20代が最も高く37.2%だった。全年代の既婚・未婚別で見ると、未婚男性は38.8%、既婚男性は21.0%となり、未婚男性の方が高い結果となった。

未婚者の交際相手の有無

未婚者の交際状況を見ると、交際相手がいる割合は男性が28.5%、女性が37.9%で、女性の方が高かった。また、20代でも51.0%が交際相手がいないと回答している。

都道府県ランキング

セックス未経験率が最も高いのは宮城県、最も低いのは岐阜県だった。初体験の年齢が最も早いのは奈良県、最も遅いのは山口県となっている。

経験人数は大分県が最も多く、岡山県が最も少なかった。1か月のセックス回数は長崎県が最も多く、福井県が最も少ない結果となった。

未婚者・既婚者の浮気は新潟県が最も多く、滋賀県が最も少なかった。また、セックスレスだと思う割合が最も高いのは富山県、最も低いのは青森県だった。

同社特設サイトでは全順位を公開している。