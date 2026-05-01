広島、中日に1点リードで終盤へ
3回裏、5回裏にそれぞれ1点ずつ奪った広島が2-0とリード。6回表に中日が1点を返し1点差に迫った。広島は小園、坂倉の活躍で得点、中日は阿部が意地の一打を見せた。
【スタメン】
広島: 1(左)秋山 翔吾 2(二)勝田 成 3(遊)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(右)野間 峻祥 6(三)佐々木 泰 7(中)平川 蓮 8(捕)持丸 泰輝 9(投)岡本 駿
中日: 1(中)大島 洋平 2(三)福永 裕基 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(捕)木下 拓哉 7(右)板山 祐太郎 8(二)山本 泰寛 9(投)柳 裕也
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
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|27
|17
|9
|1
|.654
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|ヤクルト
|28
|17
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|0
|.607
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|巨人
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|15
|12
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|.556
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|DeNA
|26
|13
|13
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|.500
|4
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|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
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|26
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|14
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|.462
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|4
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|29
|13
|16
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|5