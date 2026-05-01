広島、中日に1点リードで終盤へ

3回裏、5回裏にそれぞれ1点ずつ奪った広島が2-0とリード。6回表に中日が1点を返し1点差に迫った。広島は小園、坂倉の活躍で得点、中日は阿部が意地の一打を見せた。

【スタメン】

広島: 1(左)秋山　翔吾 2(二)勝田　成 3(遊)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(右)野間　峻祥 6(三)佐々木　泰 7(中)平川　蓮 8(捕)持丸　泰輝 9(投)岡本　駿

中日: 1(中)大島　洋平 2(三)福永　裕基 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(捕)木下　拓哉 7(右)板山　祐太郎 8(二)山本　泰寛 9(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5