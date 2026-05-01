日本ハム、オリックスに4勝1敗と勝ち越し

先発投手：日本ハムは加藤貴之が5回2/3を1失点の好投（7安打1奪三振）、オリックスの曽谷龍平は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を先制 3回裏：日本ハムが3点を奪い逆転 4回裏：日本ハムが追加点を挙げる 注目選手：日本ハムのR・カストロが1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの万波中正が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5