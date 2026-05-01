日本ハム、オリックスに4勝1敗と勝ち越し
先発投手：日本ハムは加藤貴之が5回2/3を1失点の好投（7安打1奪三振）、オリックスの曽谷龍平は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を先制 3回裏：日本ハムが3点を奪い逆転 4回裏：日本ハムが追加点を挙げる 注目選手：日本ハムのR・カストロが1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの万波中正が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|27
|17
|9
|1
|.654
|-
|2
|ヤクルト
|28
|17
|11
|0
|.607
|1
|3
|巨人
|27
|15
|12
|0
|.556
|2
|4
|DeNA
|26
|13
|13
|0
|.500
|4
|5
|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|29
|13
|16
|0
|.448
|5