ヤクルトが11点差でＤｅＮＡに大勝
先発投手：ヤクルトは松本健吾が6回3失点の好投（7安打7奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は2回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ヤクルトが4点を追加 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 2回裏：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ヤクルトの岩田幸宏が1本塁打、4打点、5安打、4得点の活躍、ヤクルトの宮本丈が1本塁打、3打点の活躍、ヤクルトのＤ・サンタナが1本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4