ヤクルトが11点差でＤｅＮＡに大勝

先発投手：ヤクルトは松本健吾が6回3失点の好投（7安打7奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は2回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ヤクルトが4点を追加 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 2回裏：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ヤクルトの岩田幸宏が1本塁打、4打点、5安打、4得点の活躍、ヤクルトの宮本丈が1本塁打、3打点の活躍、ヤクルトのＤ・サンタナが1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4