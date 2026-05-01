巨人が5-3で阪神に勝利

先発投手：巨人は田中将大が5回1/3回3失点の好投（8安打8奪三振）、阪神の村上頌樹は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：巨人が2点を追加 3回表：巨人が3点を追加 3回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の坂本誠志郎が2打点の活躍、阪神の佐藤輝明が3安打の活躍、巨人のB・ダルベックが1本塁打、3打点、2得点の活躍。

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