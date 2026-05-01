ソフトバンク、栗原の3打点活躍で楽天に3点差勝利

先発投手：ソフトバンクは上沢直之が7回0失点の好投（5安打7奪三振）、楽天の古謝樹は5回1/3回1失点 得点経過： 5回表：楽天が1点を追加 6回裏：ソフトバンクが1点を追加 7回裏：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、3打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4